Волошин: Россия вряд ли будет поддерживать присоединение к "нормандскому формату" других сторон

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

В этом также не заинтересованы Германия и Франция, утверждает нардеп

Российская Федерация вряд ли будет поддерживать присоединение к "нормандскому формату" каких-то других государств.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка"на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

Комментируя письмо заместителя главы АП России Дмитрия Козака относительно неэффективности "нормандского формата", Волошин отметил, что Россия вряд ли хочет изменить формат переговоров, но для нее важно выполнение ранее подписанных договоренностей.

"Из того, что мне известно, – Российская Федерация вряд ли будет поддерживать присоединение к Нормандскому формату каких-то других государств. Но самое главное – в этом не заинтересованы Германия и Франция. Потому что есть устоявшийся формат переговоров – хороший, плохой, но такая кардинальная его смена как присоединение к переговорам, например, США, будет означать банкротство предыдущего формата", – заявил Волошин.

То есть, продолжил политик, изменение "нормандского формата" – это признание того, что Париж и Берлин ничего не добились.

"Я просто констатирую факт. Можно сказать, что результат особо и не просматривается, но мы, например, наша политическая сила, считаем, что ключи от мира сегодня в Киеве. И здесь неважно, будут ли у нас в переговорном процессе в роли посредников США или КНР, можно и весь Евросоюз подключить, но, если в Киеве не готовы идти по пути реализации Минских соглашений, то формат ничего не меняет", – подчеркнул парламентарий.

Более того, подчеркнул Волошин, Украина, подписав Минские соглашения, взяла на себя определенные обязательства. И их выполнение – сверхважное. А чтобы убедить Россию отказаться от своих принципиальных позиций, по его словам, вряд ли найдется такая сторона.

Напомним, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует украинское направление в Кремле, написал письмо советника канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку). В послании политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком.

В письме говорится, что работа советников глав государств "нормандского формата" неэффективна. Козак констатирует, что недавно заключенное соглашение о прекращении огня принималась практически без участия Франции и Германии - вполне основываясь на российские предложения.

Также он критикует проект документа, который сейчас прорабатывается в рамках "Нормандии". Его подробности в послании не приводятся, однако Козак заявляет, что документ бессмысленный и ничего не решает в деле урегулирования конфликта на Донбассе. А попытки наполнить его содержанием не встречают, по мнению помощника Путина, никакого энтузиазма у других участников формата.