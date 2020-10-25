Волошин об опросе в день выборов: Европарламентарии были очень удивлены - ничего подобного в Европе нет

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Ни в каких отчетах международных наблюдателей этот опрос не будет упоминаться, кроме как в форме жалоб оппозиционных партий, убежден нардеп

Европарламентарии были очень удивлены опросом в день местных выборов в Украине, потому что ничего подобного в Европе нет.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

Народный депутат рассказал, что сегодня во время брифинга представители СМИ задали вопрос европарламентариям Мирославу Радачовскому и Ульриху Зингеру относительно того, как они оценивают опрос, который сегодня, в день местных выборов, проводят в Украине.

"Они были очень удивлены, во-первых, потому, что они не видели сами эти урны, а, во-вторых, как люди с большим опытом наблюдения за выборами они не понимают, какое это имеет отношение к избирательному процессу как таковому, потому что еще раньше мы пытались это с ними обсуждать, и они говорят - а в каком законе это написано? Это часть избирательного процесса или что это? Референдум? Я говорю, что это точно не референдум, это точно не часть избирательного процесса, это просто люди на добровольных началах решили потратить деньги на то, чтобы опросить людей по каким-то там вопросам, в том числе, связанным с легализацией медицинского каннабиса, с сокращением числа депутатов и так далее... Ничего аналогичного в Европе нет", - сказал Олег Волошин.

Парламентарий продолжил: "Им трудно понять, поэтому они даже не взялись это оценивать, потому что, я уверяю вас, ни в официальных отчетах миссии ОБСЕ, которые являются основным ориентиром при оценке выборов для всего мира, в любой стране Европы, ни в остальных отчетах, я думаю, этот опрос даже не будет упоминаться, кроме как в форме жалоб оппозиционных партий, что это попытка манипуляции мнением граждан".

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра, в Украине началось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав самыми сложными в истории Украины.

Как сообщили в общественной сети "ОПОРА", по состоянию на 16:00 25 октября явка избирателей на местных выборах в Украине составляет примерно 27%.

Следует заметить, что 25 октября, в день выборов в местные органы власти, возле многих избирательных участков проходит всеукраинский опрос, который ранее инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, как сообщила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, волонтеры, которые проводят опрос от президента Украины Владимира Зеленского, присутствуют возле 55% избирательных участков.