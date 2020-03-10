Володин: Предложение Медведчука о межпарламентском объединении поддержал президент Путин, и мы будем двигаться вперед

Президент РФ Владимир Путин поддержал реализацию предложения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука о создании межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция". Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время встречи делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", представленной депутатами "Оппозиционной платформы – За жизнь", с депутатами Государственной Думы РФ в Москве.

"Ваши предложения правильнее было бы нам обсудить с коллегами из Германии и из парламента Франции с тем, чтобы выйти на межпарламентский формат, "нормандский формат" в рамках парламентского измерения. Наверняка, если мы все вместе начнем с вами обсуждать темы, которые волнуют всех в реализации минских соглашений, мы об этом говорим, но через парламентское измерение, у нас должны быть определенные результаты, потому что многие вопросы должны решаться именно через формирование законодательного поля", – сказал он.

Володин подчеркнул, что необходимо послушать точку зрения парламентариев из Германии и Франции.

"Основа должна быть сформирована, поэтому давайте послушаем наших коллег из Франции, Германии, что они считают необходимым сделать в рамках реализации минских соглашений. И когда мы говорим о "нормандском формате", конечно, возможности именно парламентского измерения должны быть использованы. Наш президент поддержал реализацию этих договоренностей, которые осуществлялись через коммуникации депутатского корпуса, поэтому у нас с вами есть возможность для того, чтобы двигаться вперед, вовлекая в этот процесс как можно больше наших коллег. Тогда будет и взаимопонимание, возможно, у нас появятся какие-то предложения, в том числе через модельные законы, через вопросы, связанные с организацией законодательства", – добавил председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что только через диалог появляется доверие, которое ведет к развитию отношений.

"Мы просто очень будем друг друга понимать, потому что понимать через прорезь прицела невозможно. Только через диалог появляется доверие, только доверие ведет к развитию отношений. Поэтому если у нас с вами с одной и с другой стороны еще присоединятся наши коллеги, возможно, мы выйдем на те решения, которых ждут, и поможем главам государств именно через парламентское измерение, через законодательное обеспечение их договоренности. Поэтому наша задача - не останавливаться, а ваши предложения, насколько я понял, коллеги, несмотря на то, что они представляют все разные политические силы в государстве, поддерживают, потому что здесь у нас коллеги из ЛДПР, из "Единой России", КПРФ, "Справедливой России". Чтобы обеспечить консенсус, в том числе и дальше, мы же в пути продвижения повестки", – констатировал Володин.

Напомним, в ноябре 2019 года в Верховной Раде Украины было создано Межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", которое возглавил Виктор Медведчук.

В декабре того же года представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением создать межпарламентский формат "нормандской четверки". Президент России поддержал инициативу украинской стороны и поручил проработать этот вопрос председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

В январе текущего года представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" презентовали инициативу "Парламентского измерения "нормандской четверки" членам Сената Франции, депутатам Национального собрания и представителям дипломатических и деловых кругов Франции. Позже подобная презентация состоялась в немецком Бундестаге.