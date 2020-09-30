Вокруг отмены пленарных заседаний ВРУ из-за COVID-19 есть определенные манипуляции, – Одарченко

Катерина Одарченко політтехнолог. Фото businesswoman.org.ua

Политический консультант говорит, что никаких доказательств, что избранники инфицировались в стенах парламента, нет

Вокруг отмены пленарных заседаний Верховной Рады из-за COVID-19 есть определенные манипуляции: нет никаких доказательств, что народные депутаты заразились коронавирусом именно в стенах парламента.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила политический консультант Екатерина Одарченко.

Политический консультант говорит, что накануне местных выборов кандидаты должны проводить встречи, соблюдая карантинные ограничения, чтобы не выбрать кота в мешке.

"Если соблюдать все карантинные нормы, нет ни одного критерия, что депутаты заразились именно в Верховной Раде, а не находясь в кафе, допустим, или по своим личным делам. С другой стороны, если депутаты ответственно относятся к встречам, еще не в такую дождливую погоду, а еще в относительно теплую, могут организовывать встречи с избирателями на местах и во дворах, то лучше, чтобы они это делали. Иначе опять через картинку и диджитал можно выбрать кота в мешке, а мы это уже проходили, к сожалению, два раза, и я не уверена, что с такими неквалифицированными кадрами страна дальше сможет выдержать еще и слабую местную политику. Поэтому лучше, чтобы с соблюдением карантинных норм кандидаты в депутаты продолжали конструктивный диалог с избирателями", – отметила Екатерина Одарченко.

Политический консультант продолжила: "А по поводу заседаний комитетов онлайн, давайте будем откровенными, комитеты и так имеют, несмотря на монобольшинство, достаточно низкую активность. Большинство законов, которые проводились, это законы лоббистского характера - игорный бизнес, рынок земли. И никакого разговора, скажем, об улучшении образования".

Напомним, Верховная Рада Украины отменила все свои пленарные заседания до 20 октября из-за большого количества больных коронавирусом народных депутатов.

Как сообщали, за последние сутки в Украине зафиксировано 4027 новых случаев коронавирусной инфекции.

Также напомним, что лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.