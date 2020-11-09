Вода – мокрая, огонь – горячий, а слайды – с красивым шрифтом, – Лукаш об аудите государства

Елена Лукаш Фото из открытых источников

Стратегия власти такая – сообщить, что все плохо, и чтобы все это спасти, нужно быстро отдать Украину иностранцам, заявила Елена Лукаш

Члены наблюдательных советов украинских государственных предприятий, которые почти на 100% состоят из иностранцев, должны отчитаться о своей работе.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья ток-шоу отметила, что аудит государства, который представило нынешнее правительство во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, оказался набором слайдов, содержащим почти четыре сотни страниц.

"Они нашли такие важные вещи, что не хватало у нас инвестиционных средств, что мало садиков, что проблемы в больницах, что вода мокрая, огонь гарячий, а слайды - красивые, красно-сине-белые у них, с красивым шрифтом", – сыронизировала Елена Лукаш.

Гостья студии продолжила: "То есть приблизительно такая стратегия развития Украины: сообщить о том, что все плохо, если коротко проаудировать эти 380 с чем-то страниц, все украдено до них, поэтому для того, чтобы все это спасти, нужно очень быстро отдать Украину иностранцам".

По мнению Елены Лукаш, настоящим аудитом государства был бы отчет иностранцев, входящих в наблюдательные советы украинских государственных предприятий.

Напомним, 6 ноября Кабинет министров Украины представил результаты экономического аудита государства, который показал значительную долю неиспользованного потенциала экономики.

Как сообщали, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на протяжении последних 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП. По его словам, Украина потеряла ВВП из-за нереализованного потенциала.