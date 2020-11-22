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Во втором туре выборов мэра Днепра побеждает Борис Филатов, – экзит-пол "Socis"

Борис Филатов

 Obozrevatel

По предварительным подсчетам, политик набрал 78,75% голосов

В Днепре во втором туре выборов городского головы с результатом 78,75% побеждает действующий мэр, кандидат от партии "Пропозиція" Борис Филатов. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного социологической компанией "SOCIS".

Отмечается, что кандидат от "Громадської сили" Загид Краснов занимает второе место с результатом 18,25%.

Фото из открытых источников

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Напомним, сегодня, 22 ноября, состоялось голосование во втором туре выборов мэра в 11 городах, где по результатам голосования 25 октября ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки. Избирательные участки открылись в 8:00 и работали до 20:00.

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