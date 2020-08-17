Во время выборов Зеленский использовал риторику Виктора Медведчука, – эксперт

Но ничего из обещаний президент выполнить не смог

Действующий президент Украины Владимир Зеленский для победы на выборах использовал риторику председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявила политический журналист и обозреватель Ирина Гаврилова.

"То, что Зеленский для победы на выборах использовал риторику Виктора Медведчука и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь, это действительно так. Потому что мы помним, на чем базировалась предвыборная кампания президента. Это обещание закончить войну на Донбассе, это, кстати, и обещал Порошенко, потом вместо того, чтобы прекращать войну, он послал на Донбасс танки и грады. Кроме того, политтехнологи Зеленского развесили по всей Украине плакаты "Весна придет – сажать будем", то есть он по сути обещал украинцам посадить преступную власть Майдана, я уже не говорю об уменьшении тарифов, о том, что Зеленский говорил, что он русскоязычный, что он из русскоязычного региона, что он обязательно отменит насильственную украинизацию, смягчит закон об образовании, позволит русскоязычным украинцам, которых больше 30% в Украине, свободно разговаривать, учить детей на родном языке. Но всего этого не произошло", – подчеркнула Ирина Гаврилова.

Вместо этого, продолжила эксперт, Зеленский начал закручивать гайки еще больше, чем Порошенко. По ее словам, многие вещи, которые сегодня делает Зеленский, Порошенко себе просто не позволял, например, запрет выборов в Донецкой и Луганской областях.

"Вероятно, Зеленский, находясь под давлением Запада и испугавшись реванша Порошенко, перешел на другую сторону и объединился с Порошенко. Сейчас он выполняет его программу, ложно надеясь, что ему это поможет сохранить власть и укрепить свои позиции", – прокомментировала политический журналист.

Новости по теме: Ренат Кузьмин: Зеленский предал своих избирателей

Напомним, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался лжецом: он не выполнил своих предвыборных обещаний и предал своих избирателей.

А на для победы на выборах, по словам парламентария, Зеленский использовал риторику Виктора Медведчука, Юрия Бойко и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".