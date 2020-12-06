Итоговый протокол по результатам второго тура выборов мэра в Кривом Роге будет подписан в кратчайшие сроки, - Павлов

Председатель городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов Фото из открытых источников

Кандидат будет лично присутствовать в тех местах, где, возможно, будут какие-то подозрения на нарушения

Согласно данным экзитпола кандидат в мэры Кривого Рога Константин Павлов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" побеждает во втором туре выборов городского головы. Все территориальные избирательные комиссии, в т.ч. и городская, посчитают протоколы и подпишут итоговый протокол по результатам второго тура выборов мэра в Кривом Роге в кратчайшие сроки.

Об этом единый кандидат от оппозиции на должность городского головы Кривого Рога Константин Павлов заявил во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Кандидат добавил, что будет присутствовать на всех участках, где будут зафиксированы подозрения относительно нарушений избирательного процесса.

"Я буду лично присутствовать в тех местах, где, возможно, будут какие-то подозрения на нарушения, но я абсолютно уверен, что значительных нарушений обнаружено не будет. Но тем не менее, я буду присутствовать и проеду, скорее всего, по районным избирательным комиссиям. Также побываю на итоговом заседании городской ТИК", – сказал Константин Павлов.

Как сообщалось ранее, В Кривом Роге, где сегодня проходит второй тур выборов городского головы, поймали мужчину, который скупал голоса в пользу кандидата Дмитрия Шевчика. Правоохранители также зафиксировали два десятка нарушений, одно из них – подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов.