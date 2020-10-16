Во время пандемии и кризиса не о чем думать, как о легализации каннабиса? – Поярков

Сергей Поярков Скриншот видео

Опрос – это отвлечение внимания от провалов действующей власти, убежден телеведущий

Среди вопросов, предложенных украинцам на общенациональный опрос в день местных выборов, нет тех, которые касаются медицины и реальных проблем.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил украинский художник, телеведущий Сергей Поярков.

Гость ток-шоу, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского относительно общенационального опроса в день местных выборов, риторически поинтересовался, неужели во время пандемии коронавируса и экономического кризиса не о чем думать, как о легализации каннабиса.

"Здесь прозвучала мысль о том, что на самом деле людям сейчас, во время пандемии, во время экономического кризиса, все пенсионеры, учителя, нет им о чем думать, чем о легализации каннабиса. Это абсолютно правильно вы говорите, это отвлечение внимания от провалов действующей власти. Послушайте, людям сейчас - ну, какая свободная экономическая зона? Я понимаю, что Зеленского попросил кто-то из олигархов, чтобы не платить налоги, и поэтому, кстати, ни одного вопроса по медицине и по реальным проблемам не было, ни одного!" - заметил Сергей Поярков.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал три последних вопроса общенационального опроса, которое состоится во время голосования на местных выборах. Одно из них касается поднятия темы невыполнения со стороны подписантов обязательств Будапештского меморандума на международном уровне.

Добавим, на общенациональный опрос вынесли вопрос о легализацию медицинского каннабиса из-за его необходимости при лечении онкобольных и военнослужащих.