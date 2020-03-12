Во время карантина хотят втихую распродать Украину, – Михаил Головко

Михаил Головко Фото - скриншот

Запрет мирных собраний – это нарушение Конституции, подчеркнул политик

Во время карантина власть хочет втихую принять антисоциальные законы, продать украинскую землю и стратегические предприятия, а это является недопустимым. Поэтому, если в Украине объявили карантин, то ограничительные меры должны касаться и Верховной Рады.

Об этом в эфире ток-шоу 17 на телеканале ZIK заявил народный депутат предыдущего созыва Михаил Головко.

"В любом случае мы не должны дать власти подыграть на теме карантина и коронавируса в том, чтобы запретить людям собираться. Вообще, это нарушение Конституции и законов. Мирные собрания – мы имеем полное право это делать. А то, что во время карантина они хотят себе тихонько, втихую собраться и проголосовать антисоциальные законы, продать украинскую землю, стратегические предприятия или распродать Украину – это недопустимо", – заявил Михаил Головко.

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Политик считает, что, если в Украине объявили карантин, то такие ограничительные меры должны также касаться и Верховной Рады.

"Если они хотят запретить собираться людям, значит, они сами не имеют права собираться в стенах парламента. Если они будут заседать, мы будем выходить на акции протеста и не позволим им распродать Украину, украсть украинскую землю", – заявил Михаил Головко.

Как сообщалось, Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире ввел карантин.

Напомним, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман считает, что для того, чтобы снять волну протестов, чтобы просмотреть вынесения закона о земле, власти ввели карантин.