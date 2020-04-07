Во время эпидемий государство должно бесплатно обеспечивать граждан средствами защиты, – Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Медицина должна быть готова к таким ситуациям, как сегодня, подчеркнул эксперт

В Украине действует закон, согласно которому государство бесплатно обязано обеспечивать население средствами защиты во время пандемий или эпидемий.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт прокомментировал инициативу "Укрзализныци" относительно бесплатной перевозки медиков на работу. Владимир Кацман отметил, что второй этап медицинской реформы сейчас уничтожает медицинскую отрасль нашей страны – не создается ничего нового, но все переводится на коммерческую основу. Он подчеркнул, что никакого отношения к реформе такие действия не имеют, поскольку реформа – это когда в результате краткосрочных действий происходят качественные изменения. В то время как сегодня, говорит эксперт, ситуация в медицинской сфере ухудшается с каждым днем, и украинцам приходится прилагать совместные титанические усилия, чтобы вытащить отрасль из такого положения.

"Это не должно быть такими героическими усилиями. У нас медицина должна быть готова к подобного рода ситуациям, как готов должен быть государственный резерв для того, чтобы защитить этих медиков, чтобы они массово не бросились сейчас искать какие-то защитные средства, которые должны были лежать на складах, быть готовыми к разного рода пандемиям или другим вещам. У нас государство, которое 30 лет накапливало потенциал для того, чтобы быть защищенным от химического оружия, от бактериологического оружия и так далее. Это прописано в законах. Более того, у нас есть действующий закон о защите населения в случае подобных вещей, подобных пандемий, эпидемий и так далее. И по этому закону государство бесплатно обязано снабжать население средствами защиты. Я имею в виду маски, халаты и прочие вещи, которые предусмотрены этим законодательством. Ну, и что? Видите, как действуют у нас законы. Законы, не работающие в стране, и приводят вот к таким вот вещам, когда нам надо героическими усилиями... "Укрзализныци" подвозить медиков к месту их работы", – заявил Владимир Кацман.

Как сообщалось, акционерное общество "Укрзализныця" заявило, что во время карантина бесплатно будет подвозить к месту работы и в обратном направлении медицинских работников, железнодорожников и сотрудников Национальной полиции.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения и служба такси Uber договорились о бесплатной перевозке медиков Киева шатлами во время карантина.