Во времена Порошенко вошла в моду информационная травля оппонентов, - Проторченко

Телеканал ZIK

Сегодня происходит сознательное искажение фактов, касающихся деятельности Петра Порошенко на посту президента Украины

Во времена президентства Петра Алексеевича Порошенко вошла "в моду", информационная травля оппонентов. Но сегодня он может на себе ощутить весь тот привкус информационного потока.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

"Мы помним, что во времена Порошенко вошла, скажем так, в моду, информационная травля оппонентов. Но сегодня он тоже часто может на себе ощутить весь тот привкус информационного потока, который может литься на человека. Нравится ему это или нет, я не знаю, но то, что сейчас происходит сознательное искажение фактов, касающихся деятельности Петра Порошенко на посту президента Украины с 2014-го по 2019-го года – это мы наблюдаем", – отметила Татьяна Проторченко.

Вместе с тем она отметила, что все дела, которые правоохранители открыли против экс-президента Порошенко, ведутся небрежно и в итоге разваливаются в судах. Следовательно, продолжила эксперт, люди, которые поддерживают Порошенко, верят в его невиновность.

"Его ядерный электорат, те 8%, они будут с ним идти, и будут делать все, что он говорит. Они почему-то даже не подвергают сомнению его слова. Для них это еще раз доказательство, что его преследуют", – подчеркнула эксперт.

Однако для людей, которые анализируют, сопоставляют факты, добавила Проторченко, странно, они не понимают, почему нет последствий от таких информационных поводов в отношении Порошенко. И это прежде всего, акцентировала гостя ток-шоу, вопрос к действующей власти во главе с Зеленским.

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Напомним, бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на должность президента Украины.

Как сообщали, впоследствии Давид Жвания записал новый видеоблог, посвященный событиям 2013-2014 годов. В нем он, в частности, заявил, что лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти.

В очередном видеообращении, обнародованном в YouTube, Давид Жвания заявил, что посольство Литвы было одним из источников финансирования майдана, а внутренним каналом – "Диамантбанк".