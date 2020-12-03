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Во Франции заложили первые корпуса катеров для украинских пограничников

Французские катера для Украины Фото из открытых источников

Ожидается, что их отправят в начале весны 2021 года

Началось строительство катеров для Государственной пограничной службы в рамках украинско-французского рамочного договора по усилению системы морской безопасности и охраны границы Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД

"Началось строительство катеров для Государственной пограничной службы. Корпуса уже готовы на 30-50%. За 3 года украинские пограничники получат 20 судов для охраны границы, операций наблюдения и противодействия ДРГ: 5 из них будет изготовлено в Украине", - сказал он. 

Как отмечается, в начале весны 2021 года группа украинских экспертов отправится во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

Украинская и французская сторона обсуждают возможность комплектования будущих пограничных катеров определенным оборудованием и иными средствами, необходимыми для охраны морских рубежей.  Кроме того, сейчас обсуждаются вопросы обучения технического персонала и команд катеров, технической поддержки и послепродажного обслуживания и тому подобное.

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Ранее сообщалось, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

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