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Во Франции допустили выборы в ОРДЛО в этом году: названо условие

Для проведения выборов нужен новый сильный импульс

Есть возможность того, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса состоятся одновременно с местными выборами по всей Украине, в октябре, или до конца этого года, но для этого нужен новый сильный импульс. Об этом посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервью РБК-Украина.

"Я уже упоминал о переговорах позапрошлой недели, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении", - сказал он.

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Впрочем ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что проведення местных выборов на всей территории Украины сейчас выглядит как маловероятный сценарий, но все может измениться, если на Донбассе смогут реализовать "безопасный компонент"

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