Во фракции "Слуга народа" нет однозначной позиции относительно президентского законопроекта о КСУ, – нардеп

Александр Качура Фото из открытых источников

Мнения разделились 50х50, говорит Александр Качура

Во фракции "Слуга народа" нет однозначной позиции относительно президентского проекта закона о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Качура.

Парламентарий, отвечая на вопрос, найдутся ли в Верховной Раде Украины голоса в поддержку президентского законопроекта, который определен как неотложный, о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, отметил, что на заседании фракции "Слуга народа" должны рассмотреть этот вопрос.

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"Будет заседание фракции в понедельник. Я надеюсь, что Давид Георгиевич Арахамия организует этот процесс, где будет обсуждаться, в том числе, и законопроект, который внесен президентом Украины. Пока я не вижу однозначной позиции внутри фракции. Я сказал бы, что мнения – это сугубо мое субъективное видение – разделились 50х50. Особенно, у тех депутатов, которые являются юристами, которые разбираются в Конституции и в том, как должны быть распределены между всеми ветвями власти полномочия, выражают отдельную точку зрения", – сказал Александр Качура.

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Напомним, 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает законопроект президента Владимира Зеленского о перезагрузке КСУ конституционным переворотом.

Как сообщали ранее, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.