В Житомире во дворе экс-нардепа взорвали гранату

Борислав Розенблат

Экс-нардеп уже обратился с заявлением в правоохранительные органы

Во дворе бывшего народного депутата Украины Борислава Розенблата в Житомире неизвестные взорвали гранату. Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья, спасибо вам всем за поддержку, за ваши телефонные звонки! К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома, бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью за нашу политическую деятельность", - написал Розенблат.

На данный момент экс-нардеп уже обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

В свою очередь в полиции отметили, что около 3 ночи через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал.

Оперативники осматривают место преступления в Житомире Фото: Фото: Нацполиция Оперативники осматривают место преступления в Житомире Фото: Фото: Нацполиция

"Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения и проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств. Предварительная квалификация события - ч.4 ст.296 (Хулиганство)", - говорится в сообщении.

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Напомним, в начале июля нардеп Илья Кива сообщил, что в открытое окно в помещение офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве неизвестные бросили гранату. По его словам, чудом секретарь офиса не пострадала, поскольку в тот момент вышла в туалетную комнату, чтобы помыть руки. Именно это сохранило ей жизнь, говорит нардеп.