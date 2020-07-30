Внутри страны идет расшатывание, разгораются страсти, а это ведет к изменениям, – Инна Костыря

Инна Костыря Скриншот видео

Ситуация в стране уже сегодня есть непростой, говорит ученый

Внутри страны сегодня происходит расшатывание, которое ведет к изменениям. Не исключено, что и парламентские выборы не за горами.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявила доктор политических наук, профессор Инна Костыря.

"Ситуация выглядит так: идет расшатывание внутри нашего государства, и оно ведет к тому, что вскоре будут все же изменения. Я не исключаю, что будут и местные, и парламентские выборы", – сказала гостья студии.

Инна Костыря согласилась с мнением, что чем ближе к местным выборам, тем ситуация в стране будет более горячей.

"Мы уже за этим начинаем наблюдать. Мы видим, что настроения в обществе начинают возбуждать. Все идет к тому, что, я не исключаю, в ближайшее время возможны такие вещи, что и парламентские выборы не за горами. Действительно, идет расшатывание и накал страстей разгорается", – заявила Инна Костыря и добавила, что ситуация в стране уже сегодня является непростой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября 2020 года, и поручил правительству продумать механизмы для безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в Центральном избирательном комитете подчеркнули, что местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.