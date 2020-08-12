Внутренние олигархи постоянно сдают национальные интересы Украины, – Ирина Паламар

Ирина Паламар agroportal.ua

Потому что они заботятся о своих, заявила общественый деятель

Внутренние олигархи постоянно сдают национальные интересы Украины в угоду внешним финансово-спекулятивным группам, преследуя свои карманные мелкие интересы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила общественый деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар.

Ирина Паламар указала на проблему, когда интересы Украины сдают внутри государства.

"Наши внутренние олигархи просто постоянно сдают внутренние интересы, преследуя какие-то свои карманные мелкие вопросы. Они зарабатывают, к примеру, недавно проголосовали за закон о зеленой энергетике. Каждый украинец теперь будет платить в 5-10 раз больше за электроэнергию, и таких примеров масса. Они сдают украинские национальные интересы внешним финансово-спекулятивным группам, которые в десятки, в сотни раз тяжелее их. Вот вы посмотрите - у нас же все реформы проводятся под указкой МВФ. А МВФ это кто? Это федеральная резервная система. Федеральная резервная система это кто? Это самые богатые семьи мира, это мировые деньги, грубо говоря", - подчеркнула гостья студии.

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Как сообщалось, новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко уверял, что Международный валютный фонд и Всемирный банк не будут задерживать дальнейшие транши.

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