Внеочередного заседания Рады в четверг не будет, оно запланировано на субботу, – нардеп Камельчук

NewsOne

Ранее депутаты планировали собраться на внеочередное заседание в четверг,26 марта

Верховная Рада не будет собираться на внеочередное заседание в четверг, 26 марта. Заседание планируется на субботу, 28 марта.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

Народный депутат заявил, что в четверг, 26 марта, Верховная Рада не будет собираться на заседание. По его словам, есть несколько версий почему нардепы не придут в Раду 26 марта.

"Возможно кто-то просто не сможет приехать, или просто еще дозавершується повестку дня того, что нужно проголосовать на внеочередной сессии", – сказал Камельчук.

В то же время он сообщил, что в пятницу, 27 марта, должно состояться заседание фракции партии "Слуга народа", на которой планируется обсудить окончательные вопросы относительно голосований.

"И на субботу планируется внеочередное заседание", – заявил народный избранник.

Напомним, ранее политический эксперт Владимир Кацман заявлял, что Верховная Рада Украины планировала провести внеочередное заседание относительно распространения в Украине вируса COVID-19 еще 19 марта, однако из-за обнаружения коронавирус у нардепа Шахова и его помощника, отменила.

В понедельник, 23 марта, Юрий Камельчук заявил, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание уже в четверг, 26 марта.

Как известно, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничение через коронавирус. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.