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Внеочередное заседание Верховной Рады: Разумков назвал предполагаемые даты

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

По словам спикера парламента, заседание состоится ближе к концу недели

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу -  9 или 10 апреля соответственно. Об этом в эфире одного из каналов заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно в пятницу", - отметил он.

При этом спикер парламента добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

Отметим, о созыве внеочередного заседания Рады поговаривают с прошлой недели. Одни говорили, что оно может состоятся уже 7 апреля, другие, что в это время смогут собраться только комитеты.

По словам председателя партии и первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, главным на этом заседании будет принятие изменений в госбюджет.

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