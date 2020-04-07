Внеочередное заседание Рады состоится в конце этой недели, - Разумков

Дмитрий Разумков

Ключевыми вопросами на это заседание остаются изменения в бюджет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что внеочередное заседание парламента состоится в конце этой недели, однако точную дату не назвал. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я могу подтвердить эту информацию, которая была вчера, что заседание будет в конце этой недели. По состоянию на сегодня пока что трудно ответить, когда именно. Или это будет четверг, я думаю, что вторая половина дня, или пятница", - сказал спикер парламента.

Кроме этого, Разумков пояснил, что время проведения заседания будет зависеть от того, когда в ВРУ поступят те законопроекты, которые необходимо будет рассмотреть.

"Ключевым вопросом остаются изменения в бюджет. Как только они поступят от Кабинета министров, они будут отработаны народными депутатами. Уже после этого мы сможем окончательно определиться, когда именно будет происходить внеочередное заседание ВРУ", - добавил глава парламента.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что следующее внеочередное заседание Верховная Рада может провести 8 или 9 апреля