Внеочередное заседание Рады состоится в четверг, - Арахамия

По словам нардепа, основным вопросом ВР будет поставить изменения в закон о регламенте, чтобы бороться с так называемым "правкотерроризмом"

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, его инициирует президент Владимир Зеленский. Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов, пишет "УНН".

"Мы приняли решение послезавтра, в четверг, сделать еще одну внеочередную сессию и основным вопросом поставить изменения в закон о регламенте, чтобы бороться с так называемым "правкотерроризмом", который в последнее время охватил Верховную Раду", - отметил Арахамия.

Он также отметил, что глава государства будет инициировать проведение внеочередного заседания.

"Завтра подтвердим уже финально, на 90% мы сформировались. Если все окей, то президент отправляет письмо на главу ВР, и, собственно, уже через сутки можно проводить сессию", - рассказал нардеп.

Напомним, Рада приняла доработанный закон об изменениях в бюджет-2020.