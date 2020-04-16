Примут ли изменения в регламент: Онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады

На этом заседании планируется в целом принять три закона

Народные депутаты собрались в здании парламента для участия во внеочередном заседании Верховной Рады. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал ZIK.

На нем нардепы планируют во втором чтении рассмотреть проект изменений в регламент №1043, а также законопроекты "Об оборонных закупках" и внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" №2653. В первом чтении депутаты рассмотрят проект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей.

Кроме того, парламент рассмотрит один вопрос относительно ратификаций соглашений.

"Проект о ратификации соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком" №0034", - запланировано в повестке дня.

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Напомним, предыдущее внеочередное заседание Верховной Рады прошло 13 апреля. Посмотреть видео трансляции можно по ссылке.