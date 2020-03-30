Внеочередное заседание Рады, - онлайн-трансляция

Верховная Рада ZIK.UA

Парламентарии проведут два внеочередных заседания подряд, на которых в частности проголосуют за кадровые изменения Кабмина

Народные депутаты собрались в здании парламента для участия в сразу двух внеочередных пленарных заседаниях Верховной Рады. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал ZIK.

Начало первого пленарного заседания запланировано на 14:00, второе заседание должно начаться в 14:30.

На них нардепы планируют рассмотреть ряд важных законопроектов в отношении борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.

Среди них - законопроекты о дополнительных социальных и экономических гарантий, относительно криминализации экспорта средств борьбы с коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, нардепы планируют проголосовать за кадровые изменения Кабинета министров Украины.

В частности, парламентарии рассмотрят отставку министра здравоохранения Ильи Емца и назначение на его место Степанова Н.В.

Также нардепы рассмотрят отставку министра финансов Игоря Уманского и назначение на его место Марченко С.М.

Кроме этого, народные избранники попытаются назначить министром энергетики Буславця А.А.

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Видео трансляции Согласительного совета можно просмотреть по ссылке.