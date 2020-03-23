Внеочередное заседание Рады может состояться 26 марта, – нардеп Камельчук

NewsOne

Нардеп заявил, что заседание, скорее всего, состоится днем

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание уже в четверг, 26 марта.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Есть информация, что, скорее всего, Верховная Рада соберется в четверг на заседание. Наверное это будет днем. Это ориентировочная информация на данный момент", – сказал народный депутат.

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Напомним, ранее политический эксперт Владимир Кацман заявлял, что Верховная Рада Украины планировала провести внеочередное заседание относительно распространения в Украине вируса COVID-19 еще 19 марта, однако из-за обнаружения коронавируса у нардепа Шахова и его помощника, отменила.

Как известно, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.