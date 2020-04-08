live
Новости » Политика Читати новину українською

Внеочередное заседание Рады могут перенести: "Слуг народа" собирают в Киеве на понедельник

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва

 president.gov.ua

Главным вопросом заседания станут изменения в госбюджет

Понедельник, 13 апреля, является ориентировочной датой проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Об этом изданию РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, народных депутатов уже попросили прибыть в Киев в понедельник. Также планируется, проработать изменения в бюджет на заседании комитета.

"13 апреля является ориентировочной датой проведения внеочередного заседания. Но мы уже предупредили депутатов от "Слуги народа" прибыть в Киев в понедельник. Хотим, чтобы рабочая группа в бюджетном комитете тщательно проработала изменения в бюджет, а потом, чтобы все депутаты имели достаточно времени, чтобы ознакомиться с ними", - сказала Кравчук.

Депутат также добавила, что рассмотрение законопроекта о банках в настоящее время зависит от того, как быстро комитет успеет свести таблицу и рассмотреть поправки.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что внеочередное заседание парламента состоится в конце этой недели, однако точную дату не назвал. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Оппозиция берет на контроль все действия и расходы власти на борьбу с эпидемией, - Бойко Бойко: Реализация Антикризисного плана "Оппозиционной платформы - За жизнь" позволит медикам подготовиться к пику эпидемии Юрий Бойко: ОПЗЖ будет в суде добиваться отмены закона о рынке земли, принятого под влиянием внешних кредиторов Бойко: Единственный шанс спасти страну – остановить политику кредитов и распродажи, которую проводит власть
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Хроники карантина | Ток-шоу
Дмитрий Раимов | Сценарий болезни | Ток-шоу