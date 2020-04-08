Внеочередное заседание Рады могут перенести: "Слуг народа" собирают в Киеве на понедельник
Главным вопросом заседания станут изменения в госбюджет
Понедельник, 13 апреля, является ориентировочной датой проведение внеочередного заседания Верховной Рады. Об этом изданию РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, народных депутатов уже попросили прибыть в Киев в понедельник. Также планируется, проработать изменения в бюджет на заседании комитета.
"13 апреля является ориентировочной датой проведения внеочередного заседания. Но мы уже предупредили депутатов от "Слуги народа" прибыть в Киев в понедельник. Хотим, чтобы рабочая группа в бюджетном комитете тщательно проработала изменения в бюджет, а потом, чтобы все депутаты имели достаточно времени, чтобы ознакомиться с ними", - сказала Кравчук.
Депутат также добавила, что рассмотрение законопроекта о банках в настоящее время зависит от того, как быстро комитет успеет свести таблицу и рассмотреть поправки.
Напомним, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что внеочередное заседание парламента состоится в конце этой недели, однако точную дату не назвал.