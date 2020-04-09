Внеочередное заседание Рады 13 апреля может не состояться, потому что депутатские "хотелки" до сих пор не удовлетворены, – Мосийчук

"Сегодня ключевое – искать, как наполнить бюджет и как латать в нем "дыры"

Внеочередное заседание парламента в понедельник, 13 апреля, может не состояться, поскольку народные депутаты не соглашаются с изменениями в бюджет, которые предлагает правительство.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины предыдущего созыва Игорь Мосийчук.

Ведущие поинтересовались у политика, почему внеочередное заседание Верховной Рады, которое предварительно планировали провести на этой неделе, перенесли на следующую. Игорь Мосийчук отметил, что это связано с бюджетным процессом.

"На самом деле Кабинет министров не мог выписать, а парламентарии не соглашались с теми цифрами, расходами и секвестром, который предлагает Кабинет министров. То есть депутатские "хотелки" до сих пор не удовлетворены, соответственно о рассмотрении бюджета говорить не приходится. Я даже не уверен, что в понедельник состоится внеочередная сессия относительно секвестра бюджета", – заявил Игорь Мосийчук.

Однако сегодня ключевое, акцентировал политик, – искать, как наполнить бюджет и как латать в нем "дыры", которые образуются из-за недоработки таможни и налоговой.

"Но этого не предлагают, зато думают, как срезать с образования, науки и куда передать эти расходы. Это неправильная и порочная практика, которая приведет к углублению экономического кризиса", – заявил Игорь Мосийчук.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада проведет внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля.

Ранее сообщалось о том, что "слуг народа" зовут прибыть в Киев в понедельник.