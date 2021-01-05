Внеочередное заседание Кабмина: министры провели ряд кадровых изменений

Кабинет министров Украины Фото из открытых источников

Министры согласовали назначение Иштвана Петрушки заместителем председателя Закарпатской ОГА

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 5 января принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.

Так, чиновники назначили Артема Лёзина заместителем Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Вместе с тем министры согласовали назначение Иштвана Петрушки заместителем председателя Закарпатской ОГА.

В то же время правительство решило уволить Давида Макарьяна с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (в связи с переходом на другую работу).

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.