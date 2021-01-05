live
Новости » Политика Читати новину українською

Внеочередное заседание Кабмина: министры провели ряд кадровых изменений

Кабинет министров Украины Фото из открытых источников

Министры согласовали назначение Иштвана Петрушки заместителем председателя Закарпатской ОГА

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 5 января принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан.

Так, чиновники назначили Артема Лёзина заместителем Министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Вместе с тем министры согласовали назначение Иштвана Петрушки заместителем председателя Закарпатской ОГА.

В то же время правительство решило уволить Давида Макарьяна с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (в связи с переходом на другую работу).

Новости по теме: Украина получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом в США

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Минздраве назвали места с самым высоким риском заражения COVID-19 "Британский" штамм коронавируса: Что известно о мутации COVID-19 и чем она опасна Усиление карантина под елку: Какие запреты Украина получила с 19 декабря и чем они отличаются от локдауна В Кабмине не исключают усиления карантина до 8 января
Loading...

программы канала ZIK

Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Военная кухня | Анатолий Матиос | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK