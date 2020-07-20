Внеочередная сессия ВРУ: В "Слуге народа" анонсировали рассмотрение 17 законопроектов

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Одним из ключевых станет проект закона о "зеленых" тарифах

Во время внеочередной сессии Верховной Рады 21 июля народные депутаты рассмотрят 17 законопроектов. Одним из ключевых проектов закона является законопроект о снижении "зеленого" тарифа.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Народный депутат рассказала, над какими законопроектами будет работать украинский парламент во время внеочередной сессии, которую созывают на завтра, 21 июля.

"На рассмотрении будет немножко меньше законопроектов, чем планировалось, – не 20, а 17. Это фактически работа на весь день, потому что в пятницу мы на последних минутах рассмотрения успели принять и новые районы укрупненные, и закон об оборонных закупках, и о разведке, поэтому там остается один закон оборонного комитета дополнительно о Службе внешней разведки, и очень много важных экономических", – отметила Евгения Кравчук.

Народный депутат сообщила, что одним из ключевых проектов законов, который должны рассмотреть, является законопроект о снижении "зеленого" тарифа.

"Первый законопроект и, пожалуй, главный, ради которого собиралась эта внеочередная сессия, это законопроект о "зеленых" тарифах, о снижении "зеленого" тарифа, потому что у нас уже огромные долги. И просто так идти дальше по этим тарифам невозможно. У нас так получается самый дорогой тариф в Европе, а страна – бедная… Речь идет о том, чтобы уменьшить этот "зеленый" тариф, чтобы не пришлось для промышленности, для предпринимателей повышать стоимость тарифа "Укрэнерго", – сказала Евгения Кравчук.

Кроме того, рассмотрят проект закона о локализации производства в машиностроении, отметила она.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Верховной Рады 21 июля.

Напомним, 17 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл третью сессию парламента IX созыва. В Раде успели со второй попытки принять законопроект об оборонных закупках, внести изменения в закон о Службе внешней разведки и вчетверо сократить количество районов в Украине.