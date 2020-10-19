Вместо Труханова участие в дебатах с Червоненко принял "двойник"

Геннадий Труханов не явился на дебаты, поэтому кандидат в мэры Одессы от "Нашего края" Евгений Червоненко возле стадиона "Черноморец" провел дебаты с картонным оппонентом. Об этом сообщает сайт партии.

По данным пресс-службы, Труханов не только не пришел на стадион, но и по неофициальным каналам запретил проведение любых мероприятий на "Черноморце", прикрываясь карантинными мерами.

"Не сомневался, что именно так и будет. Мне позвонили из дирекции стадиона и сказали, что получили жесткий запрет из мэрии проводить здесь любые мероприятия. Вдруг испугались коронавируса. Вдруг почувствовали социальную ответственность. Когда проводили концерт на день города, где в лицо друг другу дышали десятки тысяч людей – не боялись. А тут – страх! Но точно ли перед ковидом? – заявил Евгений Червоненко и обратился к картонной фигуре Геннадия Труханова, которую принесли к стадиону. – Гена, ты чего испугался, почему ты не пришел? В цивилизованном мире предвыборные дебаты – это показатель того, готов ли политик отвечать за свои слова и есть ли ему вообще, что сказать народу".

Выступая перед пришедшими к стадиону "Черноморец" одесситам, Евгений Червоненко заявил, что после избрания на должность мэра Одессы намерен сформировать команду профессионалов, не учитывая партийную принадлежность, которые будут готовы работать на благо города и одесситов.

Программными пунктами Евгения Червоненко на выборах мэра Одессы являются прекращение практики хаотической застройки города, разработка и внедрение системной программы развития городской инфраструктуры, реализация которой позволит избавиться от надоевших всем одесситам автомобильных пробок, обеспечение горожан современной качественной медициной и образованием. Кроме того, кандидат в мэры Одессы намерен использовать потенциал города, как туристического центра и логистического хаба.