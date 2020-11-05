Вмешательство Венгрии в выборы следует оставить в прошлом и возобновить диалог, - Кулеба

Дмитрий Кулеба Фейсбук МИД Украины

Министр надеется, что стороны вернутся к предметному разговору

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что эпизод с вмешательством Венгрии в местные выборы следует оставить в прошлом, а вместо этого вернуться к двусторонним переговорам. Об этом дипломат заявил во время брифинга, сообщает Европейская правда.

Как отмечается, Кулеба напомнил о запрете въезда в Украину для двух венгерских чиновников из-за вмешательства в избирательный процесс.

"Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу будет получать от нас очень сильного пинка, который виштовхає его обратно за красную линию", - сказал глава МИД.

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Также министр выступил за то, чтобы оставить в прошлом эту ситуацию с вмешательством в избирательный процесс в Украине.

"Венгрия сделала свой шаг, мы сделали ответный шаг. Мы действовали жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Я надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернемся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня, которых много между Украиной и Венгрией", - подытожил Кулеба.

Напомним, в субботу, 24 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило, что глубоко расстроено тем, как официальный Будапешт "нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины" через агитацию чиновников на местных выборах.

Позже Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области во время местных выборов.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сиярто назвал "жалким и бессмысленным" запрет Киевом въезда в Украину двум венгерским чиновникам.