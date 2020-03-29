Власти согласились ослабить преследование Порошенко в обмен на голоса за законы для МВФ, - Портнов

По словам юриста, это может плохо закончиться сразу для двух сторон

Украинская власть договорились с пятым президентом Петром Порошенко о поддержке его фракцией "Европейская солидарность" решений, которые нужны для получения транша МВФ. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в Telegram.

"Взамен голосов фракции главного государственного и военного преступника, ему обещают ослабление уголовного преследования и координацию с ним юридических действий по постепенному выводу из уголовных производств", - отметил Портнов.

Скриншот Телеграм-канал Андрея Портнова

По словам юриста, это может плохо закончиться сразу для двух сторон.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 30 марта, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором депутаты могут принять два важных закона.