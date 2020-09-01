Власти придется отправить правительство в отставку, - политолог Лазарев

Телеканал ZIK

Наиболее вероятно, правительство Украины во главе с премьером Денисом Шмыгалем будет отправлено в отставку весной, потому что падение рейтинга власти неизбежно.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт отметил, что в прошлом году украинское правительство так "эффективно" работало, что это негативно отразилось на благополучии граждан и социальной сфере.

"Фактическое обнищание граждан Украины, оно неизбежно. Мы будем вылетать снова по всем рейтингам за черту бедности", – уверен Лазарев.

По его словам, подписав новое соглашение с Европейский Союзом, украинская власть согласилась на непоправимые убытки для государства в будущем.

"На 40%, как говорят энергетические эксперты, повысится стоимость газа, коммуналка повысится. И дальше мне будет интересно посмотреть на эффективность этих людей, как Кабинет Министров, чтобы снять негативную социально энергию, отправят в отставку, этих самых активных борцов. Потом парламент начнет оправдываться, дескать, это они, а мы не хотели, мы сейчас что-то будем придумывать, какие-то инициативы, вот новый Кабмин. Таким образом и парламент отправят в отставку. Я более чем уверен", - сказал Лазарев.

Вместе с тем он добавил, что из-за падения рейтинга властей, отставка правительства будет неизбежной.

"Я не уверен, что это будет осенью, но я предполагаю, что до весны, скорее всего, они его отправят. Потому что падение рейтинга неизбежно. А те инициативы, которые они приняли, они отражаются именно на экономическом благополучии общества. А если общество испытывает по карману нехватку денег, они будут это проецировать на власть. И власти, чтобы хоть как–то спастись, придется отправить правительство в отставку", - прокомментировал политический эксперт.

Напомним, ранее политолог Тарас Загородний заявил, что отставка действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вероятнее всего, может быть перед местными выборами, потому что ситуация в экономике будет довольно-таки критическая.

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