Власти не нужен роспуск ВРУ, независимо от эффективности ее работы, – Медяник

Политик заявил, что скорее поверит в то, что полномочия сложит президент, чем в то, что сложит полномочия действующая ВРУ

Действующей власти – президенту, правительству и ВРУ – не нужен роспуск парламента, независимо от эффективности его работы.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VII созыва Владимир Медяник.

Гость ток-шоу убежден, что роспуска Верховной Рады Украины не будет, поскольку это не выгодно власти.

"Роспуск Рады не нужен никому - ни самой, прежде всего, Раде, ни президенту, ни Кабмину, то есть власти это совершенно не нужно, вне зависимости от эффективности их работы, которой после местных выборов мы увидели, какую оценку дал народ. То есть политически они себя дискредитировали полностью, и это подтверждено результатами выборов", – сказал Владимир Медяник.

Гость студии продолжил: "Выборы провально проиграны, но мы должны совершенно четко понимать механизмы и ресурсы, которые есть у власти на сегодняшний день и у президента, в том числе, и у Кабинета министров. Это административные вертикали. Они где остались? У центральной власти - губернаторы, префекты, которые там будут, и так далее. Далее - МВД, далее - СБУ, прокуратура, налоговая и все остальное. Сейчас, с учетом этой вертикали административной, будут формироваться на местах определенное большинство в городских и областных советах. Поэтому, я думаю, что они максимально будут исчерпывать все ресурсы, которые только у них есть, и о роспуске я бы не говорил. Верховная Рада эта не уйдет никогда. Могут меняться кабмины. Я скорее поверю в то, что уйдет, сложит полномочия президент, чем в то, что сложит полномочия вот эта Рада".

Напомним, в начале ноября председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что сейчас у президента Украины Владимира Зеленского нет оснований для роспуска ВРУ.

Добавим, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал, что президент Владимир Зеленский должен "перезагрузить" Верховную Раду, если депутаты "прокатят" его предложение уволить судей КСУ.