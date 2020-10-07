Власти насыпали хлебных крошек и отправили домой, - Лукаш о саммите Украина-ЕС

Елена Лукаш Фото из открытых источников

С места не вставать - позу не менять - результат саммита Украина - Европейский Союз

На саммите Украина-ЕС нам в очередной раз показали место, насыпали немного хлебных крошек и отправили домой выполнять задание.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Елена Лукаш отметила, что Владимир Зеленский ездил на саммит Украина-ЕС для того, чтобы европейские партнеры, европейская метрополия в очередной раз указала Украине "место и позу".

"С места не вставать – позу не менять! Если прочитать документы, то, как и раньше, их интересует контроль над украинской судебной властью, над украинской правоохранительной системой, украинскими банками, руководителями наблюдательных советов и членами наблюдательных советов, которые руководят крупными государственными корпорациями и концернами. То есть Украине просто показали место, насыпали немного хлебных крошек и отправили выполнять задания", – сказала Елена Лукаш.

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По словам юриста, такое отношение "европейских коллег" к Украине свидетельствует о внешнем управлении нашей страной. Но и украинская власть, добавила Лукаш, сегодня сама пришла к такой реальности, что не может достойно, не унижая людей, представить страну на международной арене.

"Все задания выписали. В принципе, это полное управление страной. Неважно что это – закупка медицинского оборудования или препаратов через конкретно указанные структуры. Мы даже не можем себе самостоятельно выбрать поставщика лекарств, назначить руководящие должности, не важно, что Ситник признан коррупционером и дискредитирован полностью, реформа прокуратуры – неважно, что она делалась торговцами бананов, потому что деньги отмываются. В целом этот саммит по отношению к Украине можно назвать просто: "Знай свое место". К сожалению, не нашлось человека, который представил бы Украину на этом саммите достойно, не унижая страну, себя, и не сдавая остатки суверенитета", – прокомментировала Елена Лукаш.

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Напомним, вчера, 6 октября, в Брюсселе состоялся 22-й саммит Украина-ЕС, который стал первым "физическим" двусторонним саммитом между Евросоюзом и страной-партнером, с начала пандемии коронавируса.

Во время встречи Украина и Европейская комиссия подписали три соглашения, которые предусматривают выделение Украине 60 млн евро. Кроме того, ЕС согласовал выделение Украине дополнительных 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом.

Также, во время своего выступления, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничего не угрожает.