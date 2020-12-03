Власти ищут возможность найти общий язык с Конституционным судом политическими методами, – эксперты

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Конституционный кризис в Украине, вероятно, будет урегулирован политическими методами, путем индивидуальных договоренностей. Об этом журналистка Наталья Лебедь пишет в своей статье "Нагнуть" или договориться: Как власть собирается решать конституционный кризис?" yf 112.ua.

На следующей неделе Конституционный суд Украины планирует собраться после длительного перерыва. Работа этого органа была фактически заблокирована после того, как КСУ признал не соответствующим Основному закону наказание за внесение недостоверных сведений в е-декларации.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от КСУ добровольной отставки, а также обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать оценку сложившейся ситуации.

Между тем источники, с которыми пообщался 112.ua, утверждают, что сейчас власти ищут возможность объясниться с Конституционным судом политическими методами.

Опрошенные политологи также это подтверждают. Так, в частности, политолог Богдан Петренко говорит, что скандал сведут на нет сразу, как только он перестанет быть таким "медийным", как сейчас.

"Вы заметили, какое вдруг наступило затишье? - спрашивает Богдан Петренко. – Было столько шума и угроз, а теперь конституционный кризис начал понемногу стынуть. Он еще есть, но уже не такой острый, как был вначале. В информационном плане страсти схлынули, и как только они забудутся совсем, президент и суд найдут общий язык".

То, что переговоры между Банковой и КСУ продолжаются уже сейчас, предполагает и народный депутат Антонина Славицкая. Ее доводы: съезд судей, который должен был состояться буквально в эти дни, перенесен на февраль. Формальное основание - коронавирусная эпидемия.

Но съезд судей важен потому, что именно он должен выбирать замену судье Игорю Следенко, который подал в отставку. "Имеем момент оттягивания доукомплектования Конституционного суда", - комментирует Славицкая. Это, по ее мнению, говорит о том, что торги уже начались. И торги эти будут вестись за каждое кресло в КСУ.

А между тем руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев вообще предполагает, что Конституционный суд был использован как повод, чтобы полностью изменить конфигурацию власти.

"За каждым судьей КСУ, – отмечает он, – кто-то стоит. И не просто кто-то, а очень серьезные силы. И эти силы сейчас недовольны своим статус-кво. Е-декларирование – это лишь инструмент, чтобы расшатать ситуацию".

Сейчас такие силы начнут договариваться, говорит эксперт. Если им это удастся, конфликт будет минимизирован. Если нет, то уже в следующем году состоятся досрочные парламентские выборы. Впрочем, Золотарев не исключает, что процесс договаривания будет успешным. "Приостановление рассмотрения закона о земле, которое имело место месяц назад, произошло не просто так. Это признак того, что стороны готовы договариваться и искать компромисс", – утверждает эксперт.