"Оппозиционная платформа - За жизнь": Власть Зеленского, используя схемы Порошенко, преступно установила рекордные цены на газ и тепло для населения

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть президента Владимира Зеленского, используя схемы пятого президента Петра Порошенко, преступно установила рекордные цены на газ и тепло для населения. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь", размещённом на официальном сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Во время отопительного сезона 2020–2021 годов граждане Украины в полной мере ощутят весь непрофессионализм и преступные действия нынешней Зе-команды – по своим коммунальным платежам. Для начала украинцам установили рекордную в истории страны цену на газ – 8800 грн за тысячу кубометров + доставка. А в январе 2021-го цена вырастет до 9875 грн за тысячу кубометров + доставка. Таким образом, средняя цена газа по стране в январе составит 10779 грн. Кроме того, уже заявлено о росте тарифов на водоснабжение и электроэнергию.

Согласно последним данным НКРЭКУ, тариф на производство тепловой энергии для населения в 2021 году вырастет в ряде регионов до 49,7% по сравнению с ныне действующими тарифами.

Учитывая тот факт, что в структуре итогового тарифа на отопление производство тепловой энергии занимает до 90% (помимо транспортировки и распределения), ожидаемый рост с 2021 года, по оценкам экспертов, может составить до 30% в подавляющем большинстве регионов Украины.

Причем повышение происходит именно тогда, когда в стране, напротив, существуют реальные экономические предпосылки и инструменты для более чем двукратного снижения стоимости голубого топлива, а значит, и уменьшения тарифов как на отопление, так и на горячее водоснабжение.

К примеру, если в ноябре 2018 года (когда устанавливались нынешние тарифы на тепло и горячую воду) средняя таможенная стоимость природного газа, импортируемого в Украину, составляла $339,2 за тысячу кубометров, то в ноябре 2020-го она составляла уже $182,5 за тысячу кубометров. Однако "Нафтогаз" вместо того, чтобы снизить паритетно стоимость голубого топлива для населения в 1,86 раза, напротив, поднял цены с 8548,9 до 9723 грн за тысячу кубометров (в среднем по стране).

Здесь стоит отметить, что летом в ПХГ закачивался газ по рекордно низкой цене – примерно $90 за тысячу кубометров, но при этом его цена для населения не снизилась.

Виртуальный реверс газа из немецкого газового хаба в результате реализации преступной схемы выкачивает из карманов украинцев дополнительные средства.

А ведь исходя из двукратного падения стоимости импортируемого газа, цена на газ для населения должна была быть установлена на уровне до 4600 грн за тысячу кубометров. Стоимость же газа внутренней добычи, который согласно Конституции Украины принадлежит Украинскому народу, должна составлять до 2500 грн за тысячу кубометров.

Как видим, в Украине политика тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги противоречит законам экономики и здравого смысла.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" с первых дней работы Верховной Рады IX созыва зарегистрировала ряд законопроектов, предлагающих навсегда покончить с тарифным геноцидом в стране.

Во-первых, это внесение изменений в Налоговый кодекс по отмене ренты на газ внутренней добычи, идущий для потребностей населения, и НДС на него.

Во-вторых, новый формульный принцип расчета стоимости газа для населения и промышленности, исходя из средней стоимости импортного газа и газа внутренней добычи.

В-третьих, списание задолженности за услуги ЖКХ для наиболее незащищенных слоев населения и возможность получения субсидий.

В-четвертых, переход на прямые поставки газа из РФ, что обеспечило бы снижение цены на 25%, о чем представителями партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" были достигнуты договоренности с руководством Российской Федерации.

Продолжая реализовать политику тарифного геноцида в отношении Украинского народа, власть своими действиями подтверждает, что не намерена отстаивать интересы граждан страны.