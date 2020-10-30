Власть взялась за реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции

Новым временным руководителем ГАСИ стала Ирина Король Фото из открытых источников

Власть взялась за реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции. Об этом говорится в сюжете телеканала "ZIK".



Журналисты отмечают, что в этой сфере процветала коррупция, поэтому правительство уволило сразу трех руководителей. После чего, недовольные разрушенными схемами, начали периодически заказывать митинги, якобы направленные против смены руководства - рассказал заместитель министра.



"Это делается однозначно для тех, кто не заинтересован в том, что ГАСИ должна стать открытой, и будет полная электронная система разрешительная. Когда человек получает проект, процедуру всю не выходя из дома, не выходя из кабинета. А это кому-то не нравится. Потому что старая система привыкла, что должны идти к чиновнику", - отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.



Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов отметил, что целью реформы является максимальное отстранение должностных лиц от процедуры согласований, диджитализация всего процесса, и на данном этапе это невозможно без кадровой чистки. Впереди – много изменений, которые сделают ГАСИ транспарентной и эффективной структурой.



"Первое - это преодоление коррупции, и второе - это мотивация инвесторов и застройщиков строить более качественно, и более транспарентно. Система должна быть полностью цифровой. Речь идет о соответствующем профессиональном контроле, чтобы у нас не возникали эти недострои, которые начинают строить благодаря таким фейковым разрешениям", - отметил министр.

Также министр добавил, что очень много людей уже пострадало от незаконных действий прошлых руководителей ГАСИ.

На своей странице в фейсбуке Алексей Чернышов назвал митинги под Минрегионом и ОП следствием сопротивления нынешних бенефициаров коррупционной схемы ГАСИ, которые чувствуют угрозу и уже отстранены от "кормушки". "Они молчат, когда ничего не происходит и касса работает, и собирают импровизированный оркестр, когда мы задеваем их за живое и искореняем многолетние схемы", - написал Чернышов. Также министр отметил, что правоохранительные органы расследуют схемы работы и действия причастных к коррупции в градостроительной сфере лиц.

Напомним, что ранее, 22 октября решением Кабинета Министров Украины были уволены руководители трёх органов, регулирующих градостроительную систему, Васильченко, Федоренко и Башкиров.