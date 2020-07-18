Власть взяла курс на невыполнение Минских соглашений, - Волошин

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин заявил, что украинская власть взяла курс на невыполнение Минских соглашений. Об этом он сообщил в ефире телеканала ZIK.

Так, депутат прокомментировал заявление Александра Мережка относительно отношения Европейского Союза к Минским договоренностям.

"Господин Мерешко уважаемый международник, профессор, преподаватель. Тем удивительнее его оценка заявления Европейского Союза, которая касается конкретно Донбасса и мирных переговоров на Донбассе о том, что якобы заявленная дежурная фраза о том, что ЕС выступает за территориальную целостность Украины и видит Минские соглашения как инструмент обеспечения территориальной целостности Украины, что якобы это означает, что минские соглашения не будут выполнены до той поры, пока Россия не только обеспечит восстановление территориальной целостности, в контексте Донбасса, но еще и Крым вернет.... Все понимают с 2014 года, что это две совершено разные проблемы", - отметил политик.

По его словам, восстановление территориальной целостности Украины в контексте Крыма напрямую не связано с мирных урегулированием на Донбассе. Так, Волошин объяснил, что сейчас никаких переговорных площадок для обсуждения этого вопроса не существует. Поэтому заявление главы комитета по внешней политике о том, что Украина должна трактовать то, "что якобы ЕС требует от России еще и Крым вернуть, это означает, что украинская власть придумывает повод, чтобы не выполнять Минские соглашения".

"Давая понять, что даже если завтра все, как там написано в пунктах: по линии разграничения прекратятся боевые действия, будут выведены НВФ, будут созданы условия для проведения выборов на неподконтрольных территориях, что эти выборы состоятся, Украина получит контроль над границей,а дальше давайте еще и Крым верните. Это совсем уже отдельный вопрос. Если Украина не выполняет своих обязательств, а большинство обязательств это наша домашняя работа, которую мы здесь должны выполнить . Если мы будет обуславливать это тем, что дайте нам еще гарантии, что следующим шагом будет возврат Крыма, это значит мы просто не хотим выполнять Минские соглашения", - добавил депутат.

В подтверждение нежелания власти выполнять Минские соглашения Волошин напомнил о статье министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, где он напрямую призвал пересмотреть документ.

"Мы видим статью Резникова, мы видим постановление о местных выборах, где украинский парламент в одностороннем порядке трактирует, на каких условиях могут состояться местные выборы. Это должно было быть предметом переговоров, обсуждено с представителями России, неподконтрольных территорий. Вместо этого ВР сама взяла и выписала, что местные выборы на этих территориях можно будет проводить исключительно, и там целый перечень условий, которые Минскими соглашениями напрямую не предусмотрены. Это говорит о том, что украинская власть взяла курс не только на тихое невыполнение Минских соглашений, как делали при Порошенко: на словах о том, что мы "за", что другой альтернативы им (Минским соглашениям - ред.) нет. Но с другой стороны ничего не делают, чтобы их выполнить" - отметил Волошин.

По его словам, "это ведет к одному: мира на Донбассе не будет, территории Донецкой и Луганской областей к нам не вернутся и что уже говорить о Крыме, это другой уже вопрос".

Напомним, недавно Олег Волошин заявил, что принятая Верховной Радой Украины постановление о местных выборах является отказом от Минских соглашений. Тогда как правовой режим проведения выборов на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей определяется Минским соглашениями.