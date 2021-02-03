Власть вводит санкции против телеканалов, чтобы скрыть собственные провалы, – Колтунович

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Таким образом она подписала себе приговор, подчеркнул парламентарий

Власти вводят санкции против информационных телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK для того, чтобы скрыть собственные провалы.

Об этом во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Украины заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Колтунович.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Народный избранник, комментируя ситуацию с введением санкций и прекращением вещания трех телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, констатировал, что указ президента Украины Владимира Зеленского является незаконным и таким, что противоречит здравому смыслу, ведь против граждан Украины вводятся санкции, которые касаются исключительно иностранных лиц.

"Я хотел бы обратить внимание на цинизм и почему вообще это делается. Это делается для того, чтобы закрыть рот, чтобы не показывать разворовывание страны, которое сегодня здесь происходит. Например, сегодня – закон о недрах, чтобы без согласования с местными советами и тому подобное, чтобы они себе сегодня здесь в Киеве спокойно поделили все недра... Вот для чего делаются такие попытки, чтобы закрыть рот информационным каналам, чтобы они не освещали, не показывали", – сказал Александр Колтунович.

Парламентарий подчеркнул, что власть вводит санкции против информационных телеканалов для того, чтобы скрыть собственные провалы. Александр Колтунович отметил, что рост тарифов, отсутствие работы или падение промышленности – это реалии, и телеканалы лишь констатируют факты из жизни страны.

Народный депутат напомнил об обвале рейтингов правящей партии "Слуга народа" в последнее время и рост поддержки оппозиционной политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он отметил, что в ситуации с телеканалами речь идет и о политических счетах, вместо того, чтобы власть конкурировала своими программными идеями и механизмами.

"Я думаю, что нынешняя власть таким шагом подписала себе приговор – тот, который они в свое время выносили предыдущей власти, потому что предыдущая власть пыталась делать такие попытки давления на телеканалы. Сейчас это уже было сделано. Я думаю, что это уже подписано, это уже их финал. После нынешних платежек они понимают, что сейчас социология будет на грани проходного барьера, "Слуга народа" никуда не проходит, в областные советы, они победили только в четырех регионах из 24 фактически, они имеют на сегодня плачевную ситуацию, поэтому они и занимаются такими вещами", – сказал Александр Колтунович.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: