"Власть стала наркотиком": Порошенко через улицу пытается осуществить реванш, – Деркач
По словам депутата, Порошенко через своих людей пытается управлять страной
Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что бывший президент Петр Порошенко, пользуясь слабостью власти, через улицу пытается осуществить реванш. Об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.
"Вопрос ведь не только в том, что Порошенко, придя к власти на надеждах, разбил все эти надежды, устроил коррупционные схемы и в результате получил то, что получил. Вопрос заключается в том, что сегодня, пользуясь слабостью власти, разорванной правоохранительной системой, он пытается через улицу вернуть и сделать так называемый реванш. Но в его варианте реванша может произойти ликвидация юридического лица. Знаете, чтобы не отвечать по долгам фирмы, там берется ликвидация юридического лица", - отметил Деркач.
Кроме этого, нардеп отметил, что Порошенко больше никогда не сможет стать легитимным президентом, однако ему удается достаточно успешно управлять Украиной через своих людей в Офисе президента.
"Он понимает, что президентом Украины он больше никогда не станет легитимно, но власть для него стала неким наркотиком, за которым он бежит и он пытается дальше и небезуспешно руководить Украиной через всех тех советников, которые остались работать в Администрации президента, через всех тех "соросят" и "порохоботов", которые раньше его клеймили, а сегодня они его защищают, поддерживают и рассказывают - ай-я-яй, как же гнобят выдающегося строителя Украины и большого друга Джо Байдена", - добавил Деркач.
Напомним, ранее внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что прокуратуру Украины практически развалили проведением тестирования и реформы.