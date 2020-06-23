"Власть стала наркотиком": Порошенко через улицу пытается осуществить реванш, – Деркач

По словам депутата, Порошенко через своих людей пытается управлять страной

Андрей Деркач Интерфакс-Украина

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что бывший президент Петр Порошенко, пользуясь слабостью власти, через улицу пытается осуществить реванш. Об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

"Вопрос ведь не только в том, что Порошенко, придя к власти на надеждах, разбил все эти надежды, устроил коррупционные схемы и в результате получил то, что получил. Вопрос заключается в том, что сегодня, пользуясь слабостью власти, разорванной правоохранительной системой, он пытается через улицу вернуть и сделать так называемый реванш. Но в его варианте реванша может произойти ликвидация юридического лица. Знаете, чтобы не отвечать по долгам фирмы, там берется ликвидация юридического лица", - отметил Деркач.

Кроме этого, нардеп отметил, что Порошенко больше никогда не сможет стать легитимным президентом, однако ему удается достаточно успешно управлять Украиной через своих людей в Офисе президента.

"Он понимает, что президентом Украины он больше никогда не станет легитимно, но власть для него стала неким наркотиком, за которым он бежит и он пытается дальше и небезуспешно руководить Украиной через всех тех советников, которые остались работать в Администрации президента, через всех тех "соросят" и "порохоботов", которые раньше его клеймили, а сегодня они его защищают, поддерживают и рассказывают - ай-я-яй, как же гнобят выдающегося строителя Украины и большого друга Джо Байдена", - добавил Деркач.

Напомним, ранее внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что прокуратуру Украины практически развалили проведением тестирования и реформы.