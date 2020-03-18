Власть срывает поставку экспресс-тестов на коронавирус, – Синютка

Олег Синютка. Фото: facebook.com/olha.mateychyk

Нардеп направил запрос руководителю Правительства с просьбой разъяснить ситуацию и немедленно передать на Львов и область экспресс-системы

Несистемность нынешней власти порождает хаос в решениях. Власть срывает поставку экспресс-тестов на коронавирус.

Об этом Facebook сообщил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

"Кабмин еще в начале марта обещал провести закупку и доставку в регионы экспресс-систем на коронавирус. Каждый раз обещание завершается: завтра! Но на этой неделе закупка тест-систем приобрела еще и детективной истории. По имеющейся информации: Правительство уже не передает централизованно тесты, а выделил средства на областной лабораторный центр для самостоятельной закупки. То есть фактически "похоронил" закупку в бюрократической волоките", – написал Синютка.

Он добавил, что “хотя еще 11 марта Минздрав сообщил, что было закуплено свыше 19 тысяч упаковок быстрых тестов, которые позволят протестировать более 90 тысяч человек”.

"Почему тесты до сих пор не переданы до регионов, до Львова? Вижу в таких действиях абсолютную безответственность власти в борьбе с пандемией. Послал запрос к руководителю Правительства с просьбой роз‘объяснить ситуацию и немедленно передать на Львов и область экспресс-системы", – сообщил народный депутат.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украину до конца недели должны завезти 10 млн быстрых тестов на коронавирус.