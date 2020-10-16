Власть разворачивает масштабные репрессии против партии "За Майбутнє", - Развадовский

Виктор Развадовский Фото из открытых источников

Власти развернули масштабные репрессии против партии "За Майбутнє" во всех регионах нашего государства. Об этом заявил председатель житомирской ячейки партии "За Майбутнє" Виктор Развадовский.

Он отметил, что давление оказывается как непосредственно на членов партии и кандидатов в депутаты местных советов, так и на сторонников политсилы.

"15 октября около 18-ти часов, в Запорожье неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль с кандидатами в депутаты Запорожского городского совета от партии "За Майбутнє" – ветераном АТО Сергеем Кириком и Татьяной Лазаревич, которые возвращались со встречи с избирателями. Власть, понимая, насколько большую угрозу мы для нее представляем, прибегает к физической расправе над нашими однопартийцами! Кроме того, в разных регионах на встречах с общинами люди признаются, что им запрещают рассказывать нам о своих проблемах, или вообще требуют, чтобы на встречи никто не приходил, угрожая увольнением. Согласно Конституции Украины, каждый имеет право на свободное выражение своих взглядов и убеждений, право обращаться за поддержкой к нашей или любой другой политической организации. А власть цинично попирает права людей", - подчеркнул Развадовский.

По его мнению, это происходит из-за того, что рейтинг политической партии "За Майбутнє" растет с каждым днем.

"Неуклонный рост доверия украинцев к нашей политической силе свидетельствует о том, что люди прекрасно понимают, кто делает реальные дела, кто готов на себя брать ответственность, а кто просто занимается пустыми обещаниями", - отметил политик.

Он также добавил, что партия "За Майбутнє" будет давать жесткий ответ на все позорные действия, совершенные по отношению к членам политсилы.

Напомним, недавно в партии "За Майбутнє" заявили, что в Украине власть прибегает к запугиванию кандидатов от политсилы и простых граждан, участвующих во встречах с партийцами.