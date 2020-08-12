Власть пытается сорвать выборы в Украине, – Юрий Бойко

Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Отменив выборы на Донбассе, нынешняя власть обманула украинцев

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Юрий Бойко считает, что отмена выборов на территории Донецкой и Луганской областей – это нарушение действующего законодательства и ущемление прав людей.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

По словам народного депутата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет обращаться в суды и ко всем правоохранительным органам, чтобы не допустить срыва выборов на Донбассе.

"Принято решение не проводить выборы в городах, которые абсолютно мирные – Северодонецк, Лисичанск, Волновахский район, в районах, где проходили выборы президента, парламента! Их можно было, выходит, выбирать. А местную власть, они отказали людям в выборах", – подчеркнул Юрий Бойко.

Нардеп считает, что власть по отношению к людям сделала циничный шаг, а президент Зеленский и его окружение просто обманули украинцев.

"Поэтому уже сегодня зарегистрировано заявление в ГБР о преступлении против людей. Мы сегодня идем в суд, чтобы отменить это постановление ЦИК. И политически будут отвечать люди, которые принимали это решение, и уголовно", – добавил парламентарий.

Новости по теме: Зе-власть ворует право голоса у полумиллиона украинцев попыткой отменить местные выборы в Донецкой и Луганской областях, – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Напомним, в перечень общин, в которых, по мнению ЦИК, невозможно провести первые выборы депутатов и председателей 25 октября 2020 года, отнесены 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области, а также часть избирательных участков Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области.

В КИУ заявили, что законных оснований не проводить местные выборы в Луганской области нет.