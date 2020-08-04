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Власть просрочила поднятие танкера Delfi на 14 дней и показала свою безответственность, - Плачкова

Народный депутат от "Оппозиционной платформы -За жизнь" Татьяна Плачкова

 Фото из открытых источников

Вопреки обещаниям, правительство за семь месяцев так и не смогло поднять затонувший танкер Delfi, показав свою импотентность. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова в эфире телеканала NEWSONE.

По ее словам, городская администрация до последнего не занималась вопросом уборки судна с побережья и начала это делать в тот момент, когда в Одессу прибыл президент Владимир Зеленский. Депутат добавила, что сумма тендера, который объявили на проведение работ по поднятию танкера, слишком завышена.

"Тендер заканчивается в сентябре, и все мы понимаем, что тогда начнется сезон штормов, поэтому понадобится больше средств для поднятия танкера. А когда судно поднимут, его владелец еще и потребует возмещения ущерба за нарушение собственности", - сказала Плачкова.

Депутат добавила, что ситуация является прямым проявлением непрофессиональности, халатности и безответственности действующей власти.

К слову, глава Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий заявил, что для того, чтобы убрать затонувший у побережья Одессы танкер Delfi, его могут разрезать на несколько частей. 

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Напомним, танкер Delfi под флагом Молдовы сел на мель недалеко от Одессы 22 ноября 2019 года. Тогда капитан судна отказывался подать сигнал SOS и эвакуироваться без разрешения судовладельца.

В январе 2020 года Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту аварии танкера-бункеровщика Delfi возле побережья Одессы и заявила, что основными причинами аварии стали нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

В феврале этого года капитану танкера Delfi сообщили о подозрении. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по подъему "Делфи" с одесского пляжа опять закончилась обрывом троса.

Вместе с тем 26 июля события вокруг танкера "Delfi" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

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