Власть просрочила поднятие танкера Delfi на 14 дней и показала свою безответственность, - Плачкова

Народный депутат от "Оппозиционной платформы -За жизнь" Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Вопреки обещаниям, правительство за семь месяцев так и не смогло поднять затонувший танкер Delfi, показав свою импотентность. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Татьяна Плачкова в эфире телеканала NEWSONE.

По ее словам, городская администрация до последнего не занималась вопросом уборки судна с побережья и начала это делать в тот момент, когда в Одессу прибыл президент Владимир Зеленский. Депутат добавила, что сумма тендера, который объявили на проведение работ по поднятию танкера, слишком завышена.

"Тендер заканчивается в сентябре, и все мы понимаем, что тогда начнется сезон штормов, поэтому понадобится больше средств для поднятия танкера. А когда судно поднимут, его владелец еще и потребует возмещения ущерба за нарушение собственности", - сказала Плачкова.

Депутат добавила, что ситуация является прямым проявлением непрофессиональности, халатности и безответственности действующей власти.

К слову, глава Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий заявил, что для того, чтобы убрать затонувший у побережья Одессы танкер Delfi, его могут разрезать на несколько частей.

Напомним, танкер Delfi под флагом Молдовы сел на мель недалеко от Одессы 22 ноября 2019 года. Тогда капитан судна отказывался подать сигнал SOS и эвакуироваться без разрешения судовладельца.

В январе 2020 года Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту аварии танкера-бункеровщика Delfi возле побережья Одессы и заявила, что основными причинами аварии стали нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

В феврале этого года капитану танкера Delfi сообщили о подозрении. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по подъему "Делфи" с одесского пляжа опять закончилась обрывом троса.

Вместе с тем 26 июля события вокруг танкера "Delfi" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.