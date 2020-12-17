Власть потеряла уникальный шанс, – Матиос о мирном процессе на Донбассе

Анатолий Матиос Скриншот видео

Анатолий Матиос заявил, что власть ничего не сделала для продвижения в этом вопросе

Власть потеряла уникальный шанс, чтобы разблокировать и сделать действенный прогресс для установления юридических норм и гарантий мира на Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил главный военный прокурор Украины в 2014-2019 годах Анатолий Матиос.

Анатолий Матиос напомнил, что в Украине четыре года пролонгируют закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Гость ток-шоу отметил, что власть в лице лично президента Украины Владимира Зеленского имела уникальный шанс для того, чтобы разблокировать и сделать действенный прогресс для установления юридических норм и гарантий, утвержденных законом, которые давали бы возможность разблокировать вопрос конфликта на Донбассе, но не воспользовалась им.

Анатолий Матиос обратил внимание на то, что за это время никто не обратился в Конституционный суд Украины на предмет соответствия Конституции Украины упомянутого закона.

"Там есть достаточно много моментов, которые не корреспондируются с Конституцией Украины. Дайте заключение КСУ. Тогда будет понятно, что президент имея абсолютное право и желание, задекларированное уже два года, подчеркиваю, внести изменения в закон, ничего не сделал", – отметил Анатолий Матиос.

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Гость студии пояснил: "Что имеется в виду: президент Зеленский должен был внести изменения в закон, к любой статье..., о том, что ВРУ фиксирует в норме закона об особом статусе Донбасса и особенности местного самоуправления факт подписания Минских договоренностей как документа, который является основой для деятельности украинского государства в форме закона. Первое. Второе: признает положение, как они прописаны в первой редакции от 2014 года, во второй редакции от 2015 года, абсорбируя их и объединяя для того, чтобы было понятно, что за чем нужно делать".

Напомним, в начале декабря в Верховную Раду Украины внесли законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По данным СМИ, особый порядок в ОРДЛО планируют продлить на год — до 31 декабря 2021 года.

Позже представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин отметил, что пока изменения в закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не планируют. Однако это возможно при условии прогресса в переговорном процессе в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщали, 15 декабря Верховная Рада Украины поддержала продление закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на год. Соответствующее решение поддержали 304 народных депутата.