Власть, понимая, что проиграла местные выборы, попытается их сорвать, – Кузьмин

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

А будет делать она это тремя путями, отметил парламентарий

Действующая украинская власть, понимая, что местные выборы она уже проиграла, попытается их сорвать тремя путями.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Ренат Кузьмин.

"Зеленский уже понял, что проиграл выборы. Вот выборы еще не наступили, а он их уже проиграл, он это понимает. И уже для всех очевидно, что действующая украинская власть, понимая, что выборы проиграны, попытается их сорвать тремя путями. Путь первый - это запретить выборы на Донбассе, что они уже и сделали. Путь второй - это отправить на карантин те регионы, в которых власть особенно уязвима. Проблемные - там, где выиграть им невозможно. Отправить на карантин, на самоизоляцию членов избирательных комиссий, в том числе Центральной избирательной комиссии. И третье - это усилить репрессии в отношении "Оппозиционной платформы - За жизнь", - сказал народный депутат.

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Ренат Кузьмин объяснил, почему вопрос о местных выборах важен для центральной украинской власти.

"Казалось бы, власть проиграет местные выборы. Ну, вроде бы местные выборы - центральная власть, казалось бы, проиграют и ничего страшного нет, но на самом деле все совсем непросто. На самом деле ни президента Зеленского, ни его команду не волнует конституционное право граждан избрать себе власть, их не волнует вообще волеизъявление граждан. На самом деле речь идет о контроле президентом и его командой за финансовыми ресурсами, финансовыми потоками. А если быть точнее, за многомиллиардными бюджетами местных советов. Действующая украинская власть объединилась с местными региональными бандитскими элитами, они просто вместе "пилят" бюджет. Они просто разворовывают местные бюджеты", – пояснил парламентарий.

Напомним, в перечень общин, в которых, по мнению ЦИК, невозможно провести первые выборы депутатов и глав 25 октября 2020 года, отнесены 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области, а также часть избирательных участков Новоайдарского поселкового общества Счастьенского района Луганской области.

В КИУ заявили, что законных оснований не проводить местные выборы в Луганской области нет.