Власть показывает свою непрофессиональность, - Гелевей о давлении на оппозиционные партии

Олег Гелевей Скриншот видео

Политик объяснил, почему действующая власть не атакует партию "Голос"

В Украине есть такая тенденция: если власть давит на оппозицию, это приводит только к одному – повышению рейтингов оппозиционных сил.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода" Олег Гелевей.

Политик, комментируя обращение общественного совета при Министерстве юстиции Украины, которая требует запретить партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партию Анатолия Шария, отметил, что действующая власть в очередной раз демонстрирует свою непрофессиональность и показывает, что она ничему не научилась.

"У нас в Украине есть такая тенденция: если власть "наезжает" на оппозицию, это приводит, однозначно, только к одному – повышению рейтингов оппозиции", – заявил Олег Гелевей.

Гость студии добавил, что, к примеру, партию "Голос" действующая власть не атакует, потому что эта политическая сила не показывает таких процентов роста рейтинга, как показывают другие партии.

Напомним, народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал предложение общественного совета при Министерстве юстиции Украины по запрету деятельности в стране этой политсилы. Политик отметил, что кощунственно звучит в европейской стране с новым президентом обсуждение запрета партии, которая идет второй.

Как сообщали, после инцидента "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве.