Власть показала, что она не с народом, а с олигархами, – политолог о митингах ФЛП

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

В "тени" находятся олигархические капиталы, а власть взялась за малый и средний бизнес, констатировал Александр Лазарев

Власть показала, что она не с народом – не с самозанятыми, не с наемными работниками, не с малым и средним бизнесом, а с олигархами.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Гость студии, комментируя масштабные протесты физических лиц-предпринимателей, происходящие в центре Киева, отметил, что своими действиями власть показала, на чьей она стороне.

"Власть в данной ситуации показала, с кем она. Она не с народом, то есть она не с самозанятыми, она не с теми людьми, которые являются наемными работниками, она не с малым и средним бизнесом, который во время пандемии, во время ограничений хоть как-то выживает и позволяет выжить другим и платит налоги в бюджет. Она – с олигархами. Ведь у них какой предлог был, чтобы они начали фактически "щемить" малый и средний бизнес? Они говорят – необходимо выводить капиталы из "тени". Простите меня, у нас олигархические капиталы в "тени" находятся; у нас шесть семей занимаются контрабандой через границу, и я более чем уверен, что СБУ, сам лично Зеленский, ОП всех этих людей знают", – подчеркнул Александр Лазарев.

Политолог говорит, что вместо того, чтобы решать эти проблемы, власть взялась за малый и средний бизнес.

Напомним, в Киеве 15 декабря возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти начались акции протеста. В связи с этим правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале.

Как сообщали, представители движения "SaveФОП", митинговавшие под Верховной Радой, пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик.