Власть обманула людей, а теперь хочет украсть у них выборы, - Юрий Бойко

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Бойко Фото из открытых источников

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко 30 сентября заявил, что действующая власть обманным путем хочет лишить украинский народ права голосовать на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба партии ОПЗЖ.

По словам политика, лишившись доверия людей, власть решила ограничить их избирательные права. Однако, Бойко отметил, что "никакие грязные трюки ей не помогут".

"С приближением выборов у власти начали сдавать нервы, и она применяет все более грязные приемы. Сначала была трусливая отмена выборов в 18 ОТГ на Донбассе. По инициативе президента Зеленского полмиллиона украинских граждан без всяких оснований лишили права голоса. И причины для такого решения были сознательно фальсифицированы. Выборы на Донбассе обязательно состоятся, мы этого добьемся. И обязательно придет момент, когда виновные в краже права голоса у людей за это ответят", – заявил политик.

Сейчас, отметил он, столкнувшись с возмущением и сопротивлением людей, власть начала применять еще более подлые методы.

"При помощи своих подручных в избирательных комиссиях она пытается не пустить оппозицию на выборы. Например, в Николаевской области, где наша партия пользуется высокой поддержкой и доверием избирателей, городской и областной избиркомы под надуманными предлогами отказываются регистрировать избирательные списки ОП-ЗЖ. Такая же ситуация в Луганской области. Например, в Рубежном, где нас готовы поддержать более 60% избирателей", – сказал сопредседатель оппозиционной политсилы.

Политик также подчеркнул, что у власти, которой нечего предложить людям, не может быть честных методов для победы.

"Неуважение, сплошные экономические провалы, бедность – это все, что увидели люди за этот год. Власть, может, и хотела бы отменить выборы, но знает, что на этом для неё все закончится. Люди такой наглости от этих политических банкротов не потерпят. И теперь власть хочет украсть у людей возможность проголосовать за ОПЗЖ и выбрать другую, нормальную жизнь", – отметил Юрий Бойко.

Он обратил внимание, что в предвыборных махинациях власти помогают ее партнеры и партия Порошенко.

"Вместе они голосуют в парламенте и так же дружно работают в избирательных комиссиях. Зе-команда и партия войны прекрасно понимают, что победа "Оппозиционной платформы - За жизнь" станет концом их общей антинародной политики. В стране наступит мир, людям вернут их социальны права, прекратится разбазаривание бюджетных средств и вместо хаоса будет порядок", – сказал народный депутат.

Юрий Бойко подчеркнул, что ОПЗЖ будет бороться за своих кандидатов, за право людей на свободное волеизъявление.

"Наша политическая сила сделает все, чтобы виновные в нарушениях прав граждан были наказаны. Мы добьемся этого в судах. И люди смогли проголосовать за тех, кому они доверяют, кого хотят видеть в руководстве на местах. Люди уже натерпелись от этой власти, они не хотят так жить дальше. После этих выборов страна однозначно изменится, а "слуг" и их попутчиков ждет неминуемое поражение", – резюмировал сопредседатель партии.

Напомним, ранее Бойко заявлял, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет жестко противостоять попыткам фальсификаций местных выборов.